Эту «пищу» не нужно жевать. Психолог рассказывает об Интернет-зависимости

Еще...
Еще...
Главное
Жители Кузбасса просят президента ужесточить наказание для лиц, совершивших преступления в отношении детей.

Жители Кузбасса обратились к президенту с просьбой о смертной казни 1 2688

Волна возмущения среди жителей региона связана с убийством 12-летней девочки в Новокузнецке.
Игорь Шувалов посетил семинар-практикум «Пять шагов к благоустройству моногорода».

Игорь Шувалов обозначил задачи для современных моногородов 1 80

Создание современной экономики в моногородах стоит среди приоритетных задач.
Обвиняемый проезжал мимо остановки на снегоходе.

Погибшая девочка из Новокузнецка знала обвиняемого 0 5218

Мужчина сбросил её в вентиляционный штрек живой.
1
Все новости
КУЛЬТУРА

От деревни до областного центра за 100 лет. Кемерово глазами ровесницы
АВТОМОБИЛИ

Дорогая экономия. Общественник – о ямах на дорогах, ремонте и деньгах
ОБЩЕСТВО

Звери проданы. Что станет с заповедными животными в руках охотников?
Фото

Всемирный день снега в Кемерове

«Мир обезьян и попугаев» в Кемерове

Конкурс творческих поделок и рисунков «Золотой совенок»
1
Инфографика

Природа Арктики и Антарктики. Инфографика

Судебная система России. Инфографика

Что вступает в силу с февраля 2017 года? Инфографика

1

Общество

234

В столице Кузбасса пройдет селфи-субботник
В кузбасских вузах учится 53,7 тыс. студентов.
137

«Хочу быть юристом». На кого учится кузбасская молодёжь?
Безопасность в школе, безопасность до школы, безопасность после школы... Родителей просто кошмарят со всех сторон!
111

Школьный переполох. Кто будет платить за безопасность детей?

Происшествия

Женщина убила своего новорожденного ребенка.
1580

Жительница Кузбасса убила своего новорожденного ребенка
От задержанного исходил стойкий запах алкоголя.
70

В Кузбассе экипаж ДПС задержал пьяного автоугонщика
В реальности следы распутывать сложнее, чем в кино.
54

Как раскрыть убийство? Следователь – о буднях и детективных сериалах

Культура

2017 год объявлен годом 70-летия Дня Шахтера.
142

В 2017-ом году в Кузбассе отмечается 70-летие Дня Шахтера
Евгения Гришковца едва не выгнали из парижского музея.
95

Евгения Гришковца чуть не выгнали из парижского музея
Несмотря на дорожные сложности, на праздники в музее всегда много народу.
95

Не доедешь, не дойдёшь… Почему прозябает сибирский экомузей?

Спорт

Юношеская сборная по хоккею с мячом разгромила финнов со счетом 24:0.
65

Юношеская сборная России по бенди выиграла у эстонцев с разгромным счетом
Новокузнечане обыграли гостей со счетом 3:2.
126

«Металлург» обыграл «Адмирал» со счетом 3:2
330

В Новокузнецке откроют самый большой каток в Кузбассе

Кухня

42

Чем согреться? Рецепты популярного зимнего напитка
На курсах кулинары выпекают не только хлеб, но и различные печенья и пряники.
327

Всему голова. Кемеровчанка проводит мастер-классы по хлебопечению
2230

Тутмаш – национальное блюдо телеутов. Рецепт в инфографике.

Свежий номер

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 5. 01/02/2017

Онлайн подписка Перейти к номеру
Газета

Новый конкурс. Выиграй билеты в цирк!
1

Актуальные вопросы

  1. Сколько дней будем отдыхать на 23 февраля в 2017 году?
  2. Почему дети часто в аварии попадают?
  3. Почему в Кузбассе увеличилось число ДТП?
  4. Оставлять ли чаевые?
  5. На сколько повысят пенсию в 2017 году?
  6. Будущей весной нас затопит?
Все вопросы
Важная задача - сохранить окружающую среду для будущих поколений.

Сохранить окружающую среду для будущих поколений
Химзавод и Кемеровский рудник предопределили судьбу региона.

Угольное сердце. По какому пути идёт Кузбасс?
1

Своевременно ли убирают снег в Кемерове?

Ответить Архив опросов
Кузбасс входит в пятерку регионов по подростковой преступности.

Кузбасские подростки - на пятом месте по количеству преступлений в России
Пока в хозяйстве области трактора не заменят лошадей, речи быть не может о каком-то соперничестве с более успешными регионами и странами.

Доходы будут падать. Экономист - об «угольной игле», зарплатах и инфляции
1