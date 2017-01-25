Эту «пищу» не нужно жевать. Психолог рассказывает об Интернет-зависимости

Еще...
Еще...
Главное
На Кемеровскую область надвигаются морозы.

На Кузбасс вновь надвигаются морозы 0 7

Синоптики дали прогноз на конец января.
За ночь в столице Кузбасса выпало 5 мм снега.

За прошедшую ночь в Кемерове выпало 70% декадной нормы осадков 0 49

Снегоуборочные работы в городе продолжаются круглосуточно.

Администрация Кемерова планирует участвовать в федеральном проекте 0 272

Благодаря финансированию может быть продолжено благоустройство дворов в городе.
1
Все новости
ЗДОРОВЬЕ

«Не бойтесь врачей». Детский хирург – об операциях, чудесах и призвании
ОБЩЕСТВО

Ищите место. Как за год изменился рынок труда?
ЗДОРОВЬЕ

Нескорая помощь. Почему кемервочанке пришлось в новогоднюю ночь рожать дома
Фото

Всемирный день снега в Кемерове

«Мир обезьян и попугаев» в Кемерове

Конкурс творческих поделок и рисунков «Золотой совенок»
1
Инфографика

Потребление алкоголя в России. Инфографика

Возраст крупнейших объектов во Вселенной. Инфографика

Придворные чины и саны Русского царства. Инфографика

1

Общество

В кузбасских вузах учится 53,7 тыс. студентов.
38

«Хочу быть юристом». На кого учится кузбасская молодёжь?
Олег Тиньков не желает, чтобы его подчиненные питались чаще одного раза в день.
155

Известный кузбасский миллионер запретил подчиненным долго обедать
Безопасность в школе, безопасность до школы, безопасность после школы... Родителей просто кошмарят со всех сторон!
89

Школьный переполох. Кто будет платить за безопасность детей?

Происшествия

153

Кузбассовец вонзил нож в голову собутыльника из-за женщины
Месячный младенец скончался от острого отравления алкоголем.
946

В Кузбассе от отравления алкоголем умер грудной младенец
Карманник вытащил у женщины кошелек в маршрутном такси.
76

В Кемерове с поличным поймали вора-карманника

Культура

Евгения Гришковца едва не выгнали из парижского музея.
21

Евгения Гришковца чуть не выгнали из парижского музея
Несмотря на дорожные сложности, на праздники в музее всегда много народу.
70

Не доедешь, не дойдёшь… Почему прозябает сибирский экомузей?
Сибирская автостопщица добралась до Кемерова.
249

Оренбургская автостопщица добралась до Кемерова

Спорт

Кемеровский «Кузбасс» с большим отрывом обыграл кировскую «Родину».
140

Кемеровский «Кузбасс» с большим отрывом обыграл кировскую «Родину»
Кемеровчане оказались самыми быстрыми ледолазами в мире.
92

Кемеровчане оказались самыми быстрыми ледолазами в мире
Футболист из Кузбасса Александр Головин оценивается в 3 млн евро.
126

Футболист из Кузбасса Александр Головин оценивается в 3 млн евро

Кухня

В Кемерове появится второй McDonald’s.
275

В Кемерове появится второй McDonald’s
На курсах кулинары выпекают не только хлеб, но и различные печенья и пряники.
320

Всему голова. Кемеровчанка проводит мастер-классы по хлебопечению
2213

Тутмаш – национальное блюдо телеутов. Рецепт в инфографике.

Свежий номер

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 4. 25/01/2017

Онлайн подписка Перейти к номеру
Газета
Пока в хозяйстве области трактора не заменят лошадей, речи быть не может о каком-то соперничестве с более успешными регионами и странами.

Доходы будут падать. Экономист - об «угольной игле», зарплатах и инфляции
Если даже за алкоголем нужно сходить, то Интернет почти всегда под рукой.

Эту «пищу» не нужно жевать. Психолог рассказывает об Интернет-зависимости
1

Актуальные вопросы

  1. Почему в Кузбассе увеличилось число ДТП?
  2. Как живется с диабетом?
  3. Зачем учить русский язык?
  4. Оставлять ли чаевые?
  5. На сколько повысят пенсию в 2017 году?
  6. Будущей весной нас затопит?
Все вопросы
Важная задача - сохранить окружающую среду для будущих поколений.

Сохранить окружающую среду для будущих поколений
Химзавод и Кемеровский рудник предопределили судьбу региона.

Угольное сердце. По какому пути идёт Кузбасс?
1

Своевременно ли убирают снег в Кемерове?

Ответить Архив опросов
Реклама

Жильё для жизни и дохода. Что предлагают за чертой Кемерова?
В прошедшие выходные кемеровчане получили уникальную возможность оценить и, возможно, выбрать дома и квартиры со всей России.
Читать продолжение