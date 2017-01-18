Эту «пищу» не нужно жевать. Психолог рассказывает об Интернет-зависимости

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Главное
Чтобы весной не было подтопления подвальных помещений многоквартирных домов, управляющие компании должны во время вывозить снег из дворов.

Госжилинспекция проверила дворы и крыши в Кузбассе 0 26

Нарушителям выдали 56 предписаний.
Двухлетняя девочка получит компенсацию за падение в колодец.

Двухлетняя девочка получит компенсацию за падение в колодец 0 369

Инцидент произошел летом прошлого года.
В Кемерове ищут водителя, сбившего пешехода.

В Кемерове ищут водителя, сбившего пешехода 0 201

ДТП произошло 18 января в 19:00 в Рудничном районе.
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Доходы будут падать. Экономист - об «угольной игле», зарплатах и инфляции
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Водка из подсобки. Почему выгодно торговать палёнкой?
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Если замело. Кто должен очищать дороги от снега?
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Всемирный день снега в Кемерове

«Мир обезьян и попугаев» в Кемерове

Конкурс творческих поделок и рисунков «Золотой совенок»
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Японская интервенция на Дальнем Востоке 1918-1925 гг. Инфографика

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Безопасность в школе, безопасность до школы, безопасность после школы... Родителей просто кошмарят со всех сторон!
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Школьный переполох. Кто будет платить за безопасность детей?
Долги по зарплате в Кузбассе составляют 38 млн рублей.
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Долги по зарплате в Кузбассе составляют 38 млн рублей
Эпидемия гриппа и ОРВИ дошла до Кузбасса.
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Эпидемия гриппа и ОРВИ дошла до Кузбасса

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Кузбассовец вонзил нож в голову собутыльника из-за женщины
Месячный младенец скончался от острого отравления алкоголем.
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В Кузбассе от отравления алкоголем умер грудной младенец
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В Новокузнецке насмерть замерзли супруги

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Никас Сафронов встретился с губернатором Кузбасса.
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Никас Сафронов встретился с губернатором Кузбасса
Несмотря на дорожные сложности, на праздники в музее всегда много народу.
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Не доедешь, не дойдёшь… Почему прозябает сибирский экомузей?
В ночь на 19 января православные христиане отмечают один из самых значимых праздников года – Крещение Господне.
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Зачем окунаемся? Традиции праздника Крещения Господня

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Кемеровский «Кузбасс» с большим отрывом обыграл кировскую «Родину».
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Кемеровский «Кузбасс» с большим отрывом обыграл кировскую «Родину»
Кемеровчане оказались самыми быстрыми ледолазами в мире.
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Кемеровчане оказались самыми быстрыми ледолазами в мире
Футболист из Кузбасса Александр Головин оценивается в 3 млн евро.
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Футболист из Кузбасса Александр Головин оценивается в 3 млн евро

Кухня

В Кемерове появится второй McDonald’s.
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В Кемерове появится второй McDonald’s
На курсах кулинары выпекают не только хлеб, но и различные печенья и пряники.
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Всему голова. Кемеровчанка проводит мастер-классы по хлебопечению
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Тутмаш – национальное блюдо телеутов. Рецепт в инфографике.

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 3. 18/01/2017

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Если даже за алкоголем нужно сходить, то Интернет почти всегда под рукой.

Эту «пищу» не нужно жевать. Психолог рассказывает об Интернет-зависимости
Кемеровские учёные создали три породы свиней: кемеровский заводской тип мясных свиней, скороспелую мясную и чистогорскую. Это для России феномен (в Новосибирской области создали всего две, в Красноярске и Омске ни одной).

Почему свиньи важнее? Селекционер – о новых породах и развитии науки
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Структура начисления оплаты за ЖКУ для кузбассовцев изменится с 2017 года
Шорцы верили, что восходы и закаты создал Ульгень.

Борьба добра со злом. Сказочный мир шорцев и телеутов
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Собираетесь ли вы окунаться в купель на Крещение?

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В прошедшие выходные кемеровчане получили уникальную возможность оценить и, возможно, выбрать дома и квартиры со всей России.
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