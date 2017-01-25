Эту «пищу» не нужно жевать. Психолог рассказывает об Интернет-зависимости

Главное
- Кемеровчан приглашают на творческий вечер Михаила Быкова (18+)
- В Кемерове с поличным поймали вора-карманника
- На Кузбасс вновь надвигаются морозы
- Кузбасского инспектора ДПС будут судить за взятку
- Евгения Гришковца чуть не выгнали из парижского музея
- В 2017-ом году в Кузбассе отмечается 70-летие Дня Шахтера
- За прошедшую ночь в Кемерове выпало 70% декадной нормы осадков
- Администрация Кемерова планирует участвовать в федеральном проекте
- Житель Кемерова продает номер с автомобиля Высоцкого
- Новокузнечанин заплатил за друга долг по кредиту
- Недостроенное кузбасское предприятие должно польскому банку 4, 2 млрд руб
- Кемеровские спасатели отрабатывают спуск под воду
- Кузбассовец убил соседку из-за золотого кольца
- Мать умершего от алкоголя младенца предстанет перед судом