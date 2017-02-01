Эту «пищу» не нужно жевать. Психолог рассказывает об Интернет-зависимости

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Главное
Задержанному новокузнечанину предъявлено обвинение в убийстве ребенка.

Задержанному мужчине предъявили обвинение в убийстве 12-летней девочки 0 296

Обвиняемый местный житель со следствием не сотрудничает.
Женщина убила своего новорожденного ребенка.

Жительница Кузбасса убила своего новорожденного ребенка 0 571

Супруг женщины знал о том, что она сделала.

Администрация Новокузнецка: обрушения крыши не было 0 75

Было выявлено проседание шифера и повреждение одной из стропил. Сейчас в доме №14 по улице Ватутина идет ремонт кровли.
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ОБЩЕСТВО

Звери проданы. Что станет с заповедными животными в руках охотников?
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Украли? Ушла? В Новокузнецке пропала школьница
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Нескорая помощь. Почему кемервочанке пришлось в новогоднюю ночь рожать дома
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Всемирный день снега в Кемерове

«Мир обезьян и попугаев» в Кемерове

Конкурс творческих поделок и рисунков «Золотой совенок»
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Что вступает в силу с февраля 2017 года? Инфографика

Ситуация на востоке Украины. Инфографика

Оборонные расходы стран НАТО в 2016 году. Инфографика

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Общество

В кузбасских вузах учится 53,7 тыс. студентов.
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«Хочу быть юристом». На кого учится кузбасская молодёжь?
Олег Тиньков не желает, чтобы его подчиненные питались чаще одного раза в день.
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Известный кузбасский миллионер запретил подчиненным долго обедать
Безопасность в школе, безопасность до школы, безопасность после школы... Родителей просто кошмарят со всех сторон!
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Школьный переполох. Кто будет платить за безопасность детей?

Происшествия

Женщина убила своего новорожденного ребенка.
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Жительница Кузбасса убила своего новорожденного ребенка
От задержанного исходил стойкий запах алкоголя.
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В Кузбассе экипаж ДПС задержал пьяного автоугонщика
В реальности следы распутывать сложнее, чем в кино.
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Как раскрыть убийство? Следователь – о буднях и детективных сериалах

Культура

2017 год объявлен годом 70-летия Дня Шахтера.
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В 2017-ом году в Кузбассе отмечается 70-летие Дня Шахтера
Евгения Гришковца едва не выгнали из парижского музея.
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Евгения Гришковца чуть не выгнали из парижского музея
Несмотря на дорожные сложности, на праздники в музее всегда много народу.
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Не доедешь, не дойдёшь… Почему прозябает сибирский экомузей?

Спорт

Новокузнечане обыграли гостей со счетом 3:2.
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«Металлург» обыграл «Адмирал» со счетом 3:2
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В Новокузнецке откроют самый большой каток в Кузбассе
Соревнования по биатлону проходят в Новосибирске.
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Биатлонист из Кемерова стал лучшим на первенстве СФО

Кухня

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Чем согреться? Рецепты популярного зимнего напитка
На курсах кулинары выпекают не только хлеб, но и различные печенья и пряники.
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Всему голова. Кемеровчанка проводит мастер-классы по хлебопечению
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Тутмаш – национальное блюдо телеутов. Рецепт в инфографике.

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 5. 01/02/2017

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Химзавод и Кемеровский рудник предопределили судьбу региона.

Угольное сердце. По какому пути идёт Кузбасс?
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Своевременно ли убирают снег в Кемерове?

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Жильё для жизни и дохода. Что предлагают за чертой Кемерова?
В прошедшие выходные кемеровчане получили уникальную возможность оценить и, возможно, выбрать дома и квартиры со всей России.
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Пока в хозяйстве области трактора не заменят лошадей, речи быть не может о каком-то соперничестве с более успешными регионами и странами.

Доходы будут падать. Экономист - об «угольной игле», зарплатах и инфляции
Если даже за алкоголем нужно сходить, то Интернет почти всегда под рукой.

Эту «пищу» не нужно жевать. Психолог рассказывает об Интернет-зависимости
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