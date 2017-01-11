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Главное
Кемеровскую область настигли «крещенские» морозы.

Столбик термометра в Кузбассе может опуститься до -41 градуса Цельсия 1 325

Небольшое потепление ожидается в четверг 19 января.
Месячный младенец скончался от острого отравления алкоголем.

В Кузбассе от отравления алкоголем умер грудной младенец 1 740

Инцидент произошел в Прокопьевске.
В Новокузнецке на Крещение будет оборудована всего одна купель.

В Новокузнецке на Крещение будет оборудована всего одна купель 0 139

Причиной сокращения количества запланированных купелей стала толщина льда.
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ТЕХНОЛОГИИ

Эту «пищу» не нужно жевать. Психолог рассказывает об Интернет-зависимости
ОБЩЕСТВО

Год встретили. Умеренно пили и боролись со снегом
ЭКОНОМИКА

За долги. Чего лишились кузбассовцы в прошлом году?
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Темы года в поиске Yandex. Чем больше всего интересовались кузбассовцы?

«Мир обезьян и попугаев» в Кемерове

Конкурс творческих поделок и рисунков «Золотой совенок»
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Инфографика

Знаки различия рабоче-крестьянской Красной армии. Инфографика

Самые холодные зимы в Москве за 100 лет. Инфографика

Кому санкции навредили, а кому помогли? Инфографика

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Общество

На ремонт дорого в областной столице могут потратить 13 млрд рублей.
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На ремонт дорог в областной столице могут потратить 13 млрд рублей
Парень не первый раз уходит из дома.
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Пропавший в новогоднюю ночь кузбасский подросток найден в Ульяновске
Депутат Госдумы: решение по делу о ДТП с Мовшиным будет принимать суд.
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Депутат Госдумы: решение по делу о ДТП с Мовшиным будет принимать суд

Происшествия

Мужчина на КамАЗе протаранил дорогой кроссовер.
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Житель Омска пойдет под суд в Кемеровской области
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Семья из трех человек погибла в Новокузнецке
В Кемеровской области 15-летний школьник помог поймать вора.
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В Кемеровской области 15-летний школьник помог поймать вора

Культура

Никас Сафронов встретился с губернатором Кузбасса.
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Никас Сафронов встретился с губернатором Кузбасса
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«Мир обезьян и попугаев» в Кемерове
В Новокузнецке на Крещение будет оборудована всего одна купель.
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В Новокузнецке на Крещение будет оборудована всего одна купель

Спорт

Кемеровчане оказались самыми быстрыми ледолазами в мире.
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Кемеровчане оказались самыми быстрыми ледолазами в мире
Футболист из Кузбасса Александр Головин оценивается в 3 млн евро.
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Футболист из Кузбасса Александр Головин оценивается в 3 млн евро
Новокузнечане потерпели поражение на первом выездном матче 2017 года.
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«Металлург» потерпел девятое поражение подряд

Кухня

В Кемерове появится второй McDonald’s.
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В Кемерове появится второй McDonald’s
На курсах кулинары выпекают не только хлеб, но и различные печенья и пряники.
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Всему голова. Кемеровчанка проводит мастер-классы по хлебопечению
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Тутмаш – национальное блюдо телеутов. Рецепт в инфографике.

Свежий номер

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 1-2. 11/01/2017

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Газета
Пустые полки вернулись в Кемерово. Правда, власти обещают, что после Нового года откроются новые магазины на месте закрывшихся.

Местные уходят. Почему закрываются наши магазины?
Кемеровские учёные создали три породы свиней: кемеровский заводской тип мясных свиней, скороспелую мясную и чистогорскую. Это для России феномен (в Новосибирской области создали всего две, в Красноярске и Омске ни одной).

Почему свиньи важнее? Селекционер – о новых породах и развитии науки
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Актуальные вопросы

  1. На сколько повысят пенсию в 2017 году?
  2. Будущей весной нас затопит?
  3. Сколько нужно гулять с ребенком зимой? Как понять, что он замерз?
  4. Почему бьют детей? Чем мать «вылечить»?
Все вопросы

Структура начисления оплаты за ЖКУ для кузбассовцев изменится с 2017 года
Шорцы верили, что восходы и закаты создал Ульгень.

Борьба добра со злом. Сказочный мир шорцев и телеутов
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Собираетесь ли вы окунаться в купель на Крещение?

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Жильё для жизни и дохода. Что предлагают за чертой Кемерова?
В прошедшие выходные кемеровчане получили уникальную возможность оценить и, возможно, выбрать дома и квартиры со всей России.
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