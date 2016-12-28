Эту «пищу» не нужно жевать. Психолог рассказывает об Интернет-зависимости

Еще...
Еще...
Главное
Губернатор подвел итоги уходящего года.

Аман Тулеев поздравил кузбассовцев с наступающими праздниками 0 172

Губернатор подвел итоги уходящего года.

Кемеровчанам сообщили график работы касс РЭУ на новогодних каникулах 0 52

Внести квартплату можно будет в праздничные дни.
Таджик избежал наказания за то, что до смерти избил новокузнечанина.

Таджик избежал наказания за то, что до смерти избил новокузнечанина 0 594

Абдухакима Борунова искали почти 2 года, хотя все это время он жил в Новокузнецке.
1
Все новости
Новый год

Как поверить в чудо? Поэтесса – о сбывшихся желаниях и ушедшем годе
ОБЩЕСТВО

Год перемен. Чем запомнился 2016 год?
ОБЩЕСТВО

Новогодние подарки. Новый год нам принесёт…
Фото

Темы года в поиске Yandex. Чем больше всего интересовались кузбассовцы?

Конкурс творческих поделок и рисунков «Золотой совенок»

«Весёлые старты» в ГЦС «Кузбасс»
1
Инфографика

Что вступает в силу с 1 января 2017 года? Инфографика

Когда празднуют Новый год в разных странах? Инфографика

Где в Москве в новогоднюю ночь посмотреть фейерверк? Инфографика

1

Общество

Кузбассовцы собрали детские игрушки, одежду, канцелярию.
110

В Кемеровской области прошла акция «Дети Кузбасса – детям Сирии!»
Каждый желающий сможет посетить ярмарку с 9:30 до 15:00.
138

27 декабря в центре Кемерова пройдет традиционная ярмарка
Илья Середюк: Кемерово – город возможностей.
285

Илья Середюк: Кемерово – город возможностей

Происшествия

Кузбассовец попал под поезд и сломал 5 рёбер.
27

Кузбассовец попал под поезд и сломал 5 рёбер
548

В Кузбассе мужчина случайно убил посетителя кафе
Кузбассовец похитил у одногруппника более 300 000 рублей.
183

Кузбассовец похитил у одногруппника более 300 000 рублей

Культура

Никас Сафронов встретился с губернатором Кузбасса.
154

Никас Сафронов встретился с губернатором Кузбасса
рядом с могилой шорцы и телеуты закапывали специальную погребальную куклу - вместилище для души «сюне».
20

Как задобрить душу? Обряд погребения у телеутов и шорцев
25

Кемеровский музей изобразительных искусств ждет посетителей на каникулах

Спорт

«Сибирь» обыграла новокузнечан в гостях.
34

«Металлург» проиграл свой последний матч в уходящем году
Финский «Йокерит» обыграл новокузнечан со счетом 4:3.
19

Финский «Йокерит» обыграл новокузнечан со счетом 4:3
Кузбасские каратисты завоевали 5 медалей.
36

Кузбасские спортсмены вернулись с первенства мира по каратэ

Кухня

Яркий осенний овощ.
342

Осенний дар природы. 5 вкусных и полезных рецептов из тыквы
На курсах кулинары выпекают не только хлеб, но и различные печенья и пряники.
309

Всему голова. Кемеровчанка проводит мастер-классы по хлебопечению
2129

Тутмаш – национальное блюдо телеутов. Рецепт в инфографике.

Свежий номер

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 52. 28/12/2016

Онлайн подписка Перейти к номеру
Газета
Пустые полки вернулись в Кемерово. Правда, власти обещают, что после Нового года откроются новые магазины на месте закрывшихся.

Местные уходят. Почему закрываются наши магазины?
Кемеровские учёные создали три породы свиней: кемеровский заводской тип мясных свиней, скороспелую мясную и чистогорскую. Это для России феномен (в Новосибирской области создали всего две, в Красноярске и Омске ни одной).

Почему свиньи важнее? Селекционер – о новых породах и развитии науки
1

Актуальные вопросы

  1. Сколько нужно гулять с ребенком зимой? Как понять, что он замерз?
  2. Пострадали меньше. Какой толк от бесед с детьми перед каникулами?
  3. Сколько стоят новогодние ёлки?
  4. Как выбрать новогоднюю ёлку?
  5. Когда пенсионеры получат выплату?
  6. Почему бьют детей? Чем мать «вылечить»?
Все вопросы
Очаг всегда занимал центральное место в жилище и в жизни любого народа.

Жили же без скороварок... Что ели шорцы и телеуты испокон веков?
Шорцы верили, что восходы и закаты создал Ульгень.

Борьба добра со злом. Сказочный мир шорцев и телеутов
В названиях рек часто заложено их определение по размеру и составу (каменистая, скальная). Животный мир, цвета, предметы быта или человеческие имена редко служили основанием для будущего названия.

По берегам Большой реки. Что означают названия гор, посёлков и рек?
1

Какую сумму денег вы планируете потратить на новогодние подарки?

Ответить Архив опросов
Реклама

Жильё для жизни и дохода. Что предлагают за чертой Кемерова?
В прошедшие выходные кемеровчане получили уникальную возможность оценить и, возможно, выбрать дома и квартиры со всей России.
Читать продолжение