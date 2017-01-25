Эту «пищу» не нужно жевать. Психолог рассказывает об Интернет-зависимости

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В Новокузнецке ищут пропавшую 12-летнюю девочку 0 2601

Девочка пропала вечером 26 января текущего года.
13-летняя девочка попала под поезд на станции Яшкино.

В Кемеровской области 13-летняя девочка попала под поезд 0 425

Инцидент произошел на станции Яшкино вечером 26 января.
На Кемеровскую область надвигаются морозы.

На Кузбасс вновь надвигаются морозы 0 73

Синоптики дали прогноз на конец января.
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 4. 25/01/2017

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Пока в хозяйстве области трактора не заменят лошадей, речи быть не может о каком-то соперничестве с более успешными регионами и странами.

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